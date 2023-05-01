01 Mayıs 2023, Pazartesi
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İntihar mektubunda dikkat çeken detay! Otopsi raporunda 'siyanür' izi
TÜBİTAK’ta başuzman olan UNESCO ödüllü Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Erbahar’ın otopsi raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğü anlaşıldı. Erbahar’ın intihar sonucu öldüğünü değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.