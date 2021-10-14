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'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı! Sultan'ın katili erkek arkadaşı çıktı

DHA
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Giriş: 14.10.2021 15:44
Antalya'da silahla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat'ın erkek arkadaşı emekli polis memuru Ferdağ Aladağ, cinayet suçundan 25 yıl hapse mahkum edildi. Anne Emine Tat, 'Adaletin yerini bulduğunu' ancak 2 ay önce ölen eşinin davanın sonucunu görememesine üzüldüğünü söyledi.
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