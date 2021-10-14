14 Ekim 2021, Perşembe
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'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı! Sultan'ın katili erkek arkadaşı çıktı
Antalya'da silahla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat'ın erkek arkadaşı emekli polis memuru Ferdağ Aladağ, cinayet suçundan 25 yıl hapse mahkum edildi. Anne Emine Tat, 'Adaletin yerini bulduğunu' ancak 2 ay önce ölen eşinin davanın sonucunu görememesine üzüldüğünü söyledi.