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İnsan sağlığını tehdit eden şahsı ekipler affetmedi! Kırıkkale'de Kovid-19 karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

İHA
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Giriş: 24.09.2021 23:49
Güncelleme:24.09.2021 23:50
İSDEM (İl Salgın Denetim Merkezi) ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin, Covid-19 pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat esasına göre denetim yapıyor. Kırıkkale'de riskli grupta olduğu halde karantina ihlali yapan bir kişi ekipleri tarafından tespit edildi. Şahsa karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Covid-19 pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat esasına göre denetim yapıyor.

HES KODU VE GBT DENETİMİ YAPILDI

Kentin farklı noktalarında devriye gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini gerçekleştiriyor.

KIZINDAN DOLAYI CEZA YEDİ

Ankara'dan yıllık izin için Kırıkkale'ye gelen Necip S. (29) Çalılöz Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gece yarısı sokakta aracıyla dolaşırken durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında Necip S.'nin PCR testi pozitif çıkan kızından dolayı temaslı duruma düştüğü belirlendi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKE ATTI CEZAYI YEDİ

Filyasyon ekiplerince yapılan sorgulamada, Necip S.'nin 28 Eylül günü itibariyle karantinasının tamamlanacağı tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye atan Necip S.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından Necip S., İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya alındı.

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