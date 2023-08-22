İnşaatta iskele çöktü: bir ölü! Nevşehir'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kişi de yaralandı

Nevşehir'de Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN