22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İnşaatta iskele çöktü: bir ölü! Nevşehir'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kişi de yaralandı

İnşaatta iskele çöktü: bir ölü! Nevşehir'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kişi de yaralandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 15:34
Nevşehir'de  Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Felaket! İnşaatta iskele çöktü
Felaket! İnşaatta iskele çöktü
Emine Erdoğan’dan ekolojik köy ziyareti!
Emine Erdoğan’dan ekolojik köy ziyareti!
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
İzmir’de korkunç cinayet güvenlik kamerasında
İzmir'de korkunç cinayet güvenlik kamerasında
Otobüs faciasının nedeni belli oldu
Otobüs faciasının nedeni belli oldu
Adana’da yol isyanı! Halı çözümü
Adana'da yol isyanı! Halı çözümü
A Haber yangının ulaştığı Susurköy’de
A Haber yangının ulaştığı Susurköy'de
Kamyon alt geçide düştü
Kamyon alt geçide düştü
Aydın’da eğitim uçağı düştü
Aydın'da eğitim uçağı düştü
Kayseri’de 4,7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor!
Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor!
Daha Fazla Video Göster