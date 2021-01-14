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İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu

İHA
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Giriş: 14.01.2021 08:24
Güncelleme:14.01.2021 08:38
Son dakika haberi… Bursa'da balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde erken Roma dönemine ait tarihi mezar steli bulundu.

Son dakika haberi… Bursa'da balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde erken Roma dönemine ait tarihi mezar steli bulundu.

Bursada ilginç keşif! İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaş buldu BURSA'DA İLGİNÇ KEŞİF! İNŞAAT ÇALIŞMASINI BALKONDAN İZLEYEN VATANDAŞ BULDU
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