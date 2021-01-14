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İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu
Son dakika haberi… Bursa'da balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde erken Roma dönemine ait tarihi mezar steli bulundu.
Son dakika haberi… Bursa'da balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde erken Roma dönemine ait tarihi mezar steli bulundu.