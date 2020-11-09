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İnfial yaratan görüntülerin ardından bir skandal daha! Önce süt banyosu şimdi de...

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Giriş: 09.11.2020 16:32
Güncelleme:09.11.2020 16:43
Konya'da, süt toplama merkezindeki süt banyosu görüntüleriyle gündem olan Emre Sayar (23) ve görüntüyü çeken Uğur Turgut (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından ortaya yeni görüntüler çıktı. Köpeğe eziyet ettiği görüntülenen Uğur Turgut, hayvanseverler tarafından da büyük tepki aldı.

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ile görüntüyü çeken Uğur Turgut, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut'un daha önce de bir köpeği aracına bağlayarak eziyet ettiği görüntüleri yine sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE BİR KÖPEĞE EZİYET ETMİŞ

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut ile ilgili bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde Turgut'un iple arabaya bağladığı bir köpeği dakikalarca koşturarak eziyet ettiği görülüyor.

Hayvanseverler, "Bunlar nasıl insan. Belki de köpeği öldürmüştür. Umarım hak ettiği cezayı alacaktır. Bunu yapan insan olamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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