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İneklerini 4 katlı apartmanda bakıyor

İneklerini 4 katlı apartmanda bakıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 09:52
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan Gökhan Karadeniz, dik ve engebeli arazide inşa ettiği 4 katlı bina ile çiftlik kurdu. Binanın 3 katını ineklerine tahsis eden Karadeniz, en üst katını ise kendine ayırdı. En yakın komşuları inek olan Karadeniz, başarısıyla yörede bitme noktasına gelen hayvancılığı da yeniden canlandırdı.
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