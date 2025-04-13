İmamoğlu’nun gizli iletişim ağı deşifre oldu

"Suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve ekibine dair yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu’nun, Silivri Cezaevi'nden dışarıya avukatları aracılığıyla notlar göndererek Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan ve Necati Özkan'a talimatlar ilettiği öğrenildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu’nun yazılı notlarla kurduğu iletişim ağına dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Murat Ongun’un hazırladığı raporların avukatlar aracılığıyla İmamoğlu’na iletildiği, böylece dışarıyla dolaylı bir iletişim kurulduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden bazıları farklı cezaevlerine nakledildi. Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Cezaevi'ne, diğer bazı isimler ise Tekirdağ ve Kandıra’daki cezaevlerine gönderildi.