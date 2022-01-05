05 Ocak 2022, Çarşamba
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İllere göre vaka haritası açıklandı! İstanbul'da vaka sayısı ne kadar?
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından vaka haritasını duyurdu. Bakan Koca il il son verileri açıkladı. Bakan Koca "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleriyle güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı.