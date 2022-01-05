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İllere göre vaka haritası açıklandı! İstanbul'da vaka sayısı ne kadar?

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Giriş: 05.01.2022 13:29
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından vaka haritasını duyurdu. Bakan Koca il il son verileri açıkladı. Bakan Koca "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleriyle güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
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