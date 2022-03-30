İLLERE GÖRE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ | Rahmet ve bereket ayı: Ramazan! İmsakiye bilgileri “ramazan.diyanet.gov.tr”de

Sofraların bereketleneceği, maneviyatın had safhaya çıkacağı on bir ayın sultanı Ramazan'a çok az bir süre kaldı. İlk oruç 2 Nisan'da tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesini paylaştı. Buna göre; en uzun orucu Sinop ve Kırklareli, en kısa orucu ise Hatay tutacak. İşte illere göre iftar ve sahur saatleri...

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