14 Kasım 2022, Pazartesi
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İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi! Göz gözü görmeyecek
Yurt genelinde hava sıcaklıkları giderek düşerken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt A Haber'e yaptığı açıklamada ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Kasım ayının sonunda havaların çok ciddi şekilde soğuyacağını söylerken, önümüzdeki kışın çok şiddetli geçeceğini belirtti. 5 günlük hava durumu...