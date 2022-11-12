İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi! Göz gözü görmeyecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları giderek düşerken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt A Haber'e yaptığı açıklamada ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Kasım ayının sonunda havaların çok ciddi şekilde soğuyacağını söylerken, önümüzdeki kışın çok şiddetli geçeceğini belirtti. 5 günlük hava durumu...