İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar!

Her an her yerde bir kazayla karşılaşabiliriz. Bu durumlarda ise ilk yardım oldukça önemli. Ancak maalesef ilk yardımda doğru bilinen birçok hatalı müdahale var. Uzmanlar ise yanlış müdahalenin kalıcı risklerinin olduğunu söylüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN