İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Arnavutköy’de cadde üzerinde karşı istikametten gelen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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