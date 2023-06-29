29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti, ardından kendini yaraladı

İki çocuğunu dilendiren baba, polise bıçak çekti, ardından kendini yaraladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2023 14:48
Kütahya'da, 2 çocuğunu kavşaklarda dilendiği tespit edilen Süleyman Ö., kendisini yakalamaya gelen polise bıçakla saldırdı. Daha sonra kendisini yaralayan şüpheliye ilk müdahaleyi de yine polis ekipleri yaptı.
Sakarya’da denize girmek yasaklandı!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
Murat Aslan’ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbet
Murat Aslan'ın ölümünde ağırlaştırılmış müebbet
Topun peşinden giden çocukların acı sonu!
Topun peşinden giden çocukların acı sonu!
Dilenci, polise bıçak çekti!
Dilenci, polise bıçak çekti!
Bahçede bayram kahvaltısı yaparken dehşeti yaşadılar
Bahçede bayram kahvaltısı yaparken dehşeti yaşadılar
Ormanlarda drone destekli denetim
Ormanlarda drone destekli denetim
Aile içi kavga kanlı bitti
Aile içi kavga kanlı bitti
Pendik’te metruk binalara baskın
Pendik'te metruk binalara baskın
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i
Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i
Darülaceze’de bayram heyecanı!
Darülaceze’de bayram heyecanı!
Antalya’da kan donduran olay!
Antalya'da kan donduran olay!
Daha Fazla Video Göster