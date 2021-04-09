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İki aile arasında silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 09.04.2021 23:50
Güncelleme:09.04.2021 23:58
Tekirdağ’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Ladin Sokak'ta meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur G. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. İddiaya göre, olayın ardından iki aile arasında husumet oluştu. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ve birbirlerine laf atan aile bireyleri arasında çıkan kavgada sopalar ve pompalı silahlar ateşlendi. Yaşanan arbedede 1'i çocuk 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından mahalleye çok sayıda emniyet güçleri ve ambulans sevk edildi. Emniyet güçleri iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken yaralılar Güneş D., Esra S., Erkan G., Serkan Ü., Fatih D., Güven G. 112 ekipleri tarafından Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere sevk edildi.

Emniyet güçleri tekrar çıkması muhtemel çatışmaya karşı ilçe jandarma asayiş ekipleriyle beraber mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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