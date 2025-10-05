05 Ekim 2025, Pazar

İki aile arasında kanlı kavga! Silahlar konuştu: O anlar kameralara böyle yansıdı

Giriş: 05.10.2025 22:23
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.İddiaya göre, Karakeçili bölgesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği bölgede çevredekiler büyük panik yaşarken, olayda yaralanan olup olmadığı öğrenilemedi. Çatışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
