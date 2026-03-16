Fatiha Suresi'nin mana ve hikmeti

On bir ayın sultanı Ramazan, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek zaman diliminde namazın her rekatında okunan Fatiha Suresi, derin manası ve Kur’an-ı Kerim’deki eşsiz konumu A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli Fatiha Suresi'nin Müslümanlığın temelini oluşturduğunu belirterek "Fatiha bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in özeti gibi kabul edilir" sözleriyle ifade ederken Akademisyen Prof. Dr. Ali Akpınar ise "Fatiha Suresi, Kur’an’ın anası, kitabı açan ve gönülleri hakikate aralayan bir anahtardır." dedi.