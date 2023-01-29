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İhanetin bedeli 1 milyon TL’lik dava! Adım adım takip etti

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Giriş: 29.01.2023 09:19
Eski emniyet müdürü Oğuz Ç.’nin eşi Neşe Ç. kendisini aldattığından şüphelendiği eşini adım adım takip edip görüntüledi. Ardından boşanma davası açıp 1 milyon lira tazminat istedi.
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