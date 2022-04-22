İftar sonrası hazımsızlıklara çare! Sindirimi rahatlatmak için marmelat tarifi

Özellikle Ramazan ayında hazımsızlık ve sindirim problemleri ile daha sık karşılaşılıyor. Peki bu nasıl önlenir? İftar sonrası hazımsızlığa ne iyi gelir? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Uzman diyetisyen Nuray Şengül tarifi verdi. İşte hazımsızlık ve sindirim problemleri problemleri için marmelat ve çay tarifi...

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