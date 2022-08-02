02 Ağustos 2022, Salı
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İETT otobüsünün motoru yandı! Vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü
Arnavutköy’de seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesinin ardından söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.