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İETT otobüsünün motoru yandı! Vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü

İHA
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Giriş: 02.08.2022 11:07
Arnavutköy’de seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesinin ardından söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
İETT otobüsünün motoru yandı!
İETT otobüsünün motoru yandı!
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