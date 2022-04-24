24 Nisan 2022, Pazar
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İETT otobüsü 16 araca çarptı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul Sarıyer'de, şoförü indikten sonra hareketlenen İETT otobüsü, 16 araca çarptıktan sonra durabildi.
Tatar caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi.
Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 16 araca çarptı.
Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye görevlileri yolun açılması için çalışma başlattı.