İcra memurunu silahla yaralayan avukata 13 yıl 6 ay hapis

Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat hakkında açıklanan mütalaada, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep edildi. Korkutmak amacıyla hareket ettiğini söyleyerek, mütalaayı kabul etmeyen sanık, toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.