İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Gazze açıklaması: Yardım gemimiz Mısır’a ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya " İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı." dedi. Peki, Türkiye Gazze için hangi yardımları yaptı? İşte detaylar…