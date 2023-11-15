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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Gazze açıklaması: Yardım gemimiz Mısır’a ulaştı

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Giriş: 15.11.2023 09:21
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya " İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı." dedi. Peki, Türkiye Gazze için hangi yardımları yaptı? İşte detaylar…
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