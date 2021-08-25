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İBB’ye otopark tepkisi! 1.5 yıldır hizmete açmadı

A Haber
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Giriş: 25.08.2021 14:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih'teki 30 yıllık Mercan Katlı Otoparkı'nı güçlendirme yapacağız gerekçesiyle bir buçuk yıldır kapalı tutuyor. Ancak aradan geçen zaman içerisinde bir ilerleme kaydedilmemesi, hem esnafı hem de o noktadaki sürücüleri canından bezdirdi. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mercan'daki 30 yıllık katlı otoparkı, güçlendirme yapacağız gerekçesiyle, hiçbir şey yapmadan 1.5 yıldır kapalı tutması vatandaşı canından bezdirdi. Günün her saati trafiğin durma noktasında olduğu Mercan civarında park yeri bulamayan müşteriler, Kapalıçarşı'ya gelmekten vazgeçiriyor.

İstanbul'da alışverişin merkezi noktalarından Fatih ilçesi Beyazıt'da, yaklaşık 30 yıldan beri hizmet veren 460 araçlık katlı otopark, İBB tarafından tadilat gerekçesiyle 1.5 yıl önce kapatıldı. Otoparkın kapanması ile bölgedeki otopark hizmeti çöktü.

Esnaf, özel araç yerine motosiklet ve tramvay ile iş yerine gelebiliyor. Ancak araç kiralayan yabancılar ile uzak ilçelerden otomobilleri ile gelen müşteriler, trafikte saatlerini harcıyorlar. Hafta içi ve Cumartesi günleri, her saat kilitlenen trafikte, mal almakta, satmak da çile haline geldi.

Araçlar her taraftan sıkışınca hayat tarihi Kapalıçarşı etrafında duruyor, bölgeden çıkmak ızdıraba dönüşüyor. Bu durum esnafın çok ciddi müşteri kaybına yol açıyor.Saatlerce park yeri arayan vatandaşlar basın mensuplarının soruları üzerine yaşanan durum rezillik olarak değerlendirdi.

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