CHP'li İBB isyan ettirdi! Ekrem İmamoğlu'na sert tepki
İstanbulluları çileden çıkartan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumsuzluğuna devam ediyor. Mercan'daki 30 yıllık katlı otopark güçlendirme gerekçesi ile kapatıldıktan sonra 1,5 yıldır açılmadı. İstanbullular bölgede meydana gelen trafiğe isyan etti. CHP'li İBB'nin başarısızlığı sosyal medyada da tepki çekti.
Büyükşehir Belediyesi'nin Mercan'daki 30 yıllık katlı otoparkı, güçlendirme yapacağız gerekçesiyle, hiçbir şey yapmadan 1.5 yıldır kapalı tutması vatandaşı canından bezdirdi. Günün her saati trafiğin durma noktasında olduğu Mercan civarında park yeri bulamayan müşteriler, Kapalıçarşı'ya gelmekten vazgeçiriyor.
İstanbul'da alışverişin merkezi noktalarından Fatih ilçesi Beyazıt'da, yaklaşık 30 yıldan beri hizmet veren 460 araçlık katlı otopark, İBB tarafından tadilat gerekçesiyle 1.5 yıl önce kapatıldı. Otoparkın kapanması ile bölgedeki otopark hizmeti çöktü.
Esnaf, özel araç yerine motosiklet ve tramvay ile iş yerine gelebiliyor. Ancak araç kiralayan yabancılar ile uzak ilçelerden otomobilleri ile gelen müşteriler, trafikte saatlerini harcıyorlar. Hafta içi ve Cumartesi günleri, her saat kilitlenen trafikte, mal almakta, satmak da çile haline geldi.
Araçlar her taraftan sıkışınca hayat tarihi Kapalıçarşı etrafında duruyor, bölgeden çıkmak ızdıraba dönüşüyor. Bu durum esnafın çok ciddi müşteri kaybına yol açıyor.
Saatlerce park yeri arayan vatandaşlar basın mensuplarının soruları üzerine yaşanan durum rezillik olarak değerlendirdi.
Sürücüler, "Saatlerdir trafikteyiz. Yer bulamıyoruz. Kapalıçarşı'ya giremeden geri döneceğiz. 3 saattir ara sokaklardaki trafikte bekliyoruz. Laleli civarındaki çalışmada aynı zamana denk getirildi. Sanki İstanbul'un yöneticileri Kapalıçarşı'ya alış verişe gelmeyin mesajı veriyor" dediler.
Esnaf ise, kapatıldığı 1.5 yıldan bu tarafa hiçbir işlem yapılmayan otoparkın, projeleri hazırlanıp, ihale yapılana kadar 30 yıldır olduğu gibi hizmet vermeye devam etmesini istiyorlar.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Mercan'daki otoparkın kapalı olmasına isyan eden vatandaşlar sosyal medya platformu Twitter'da da tepkilerini gösterdi. Twitter kullanıcıları CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'a tepki gösterdi.
İşte bazı Twitter kullanıcılarının CHP'li İmmaoğlu ve Murat Ongun'a tepkileri...
Vatandaşlar otoparkın kapalı olması nedeniyle zarar ettiklerini de belirterek isyan etti.
İBB'nin yaklaşık iki yıldır çalışma yapmamasına tepki gösteren vatandaşlar Twitter'da seslerini yükseltti.
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