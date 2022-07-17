İBB’ye bozuk asansör tepkisi

Hilal Demir 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyor. Haliyle toplu ulaşımdan faydalanmak için asansörleri kullanmak durumunda. Ancak bulunduğu duraklardaki her iki asansör de, tam 7-8 aydır bozuk ve tamir edilmiyor. Demir sosyal medya hesabından İBB'ye çağrıda bulundu.

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