COP31 Antalya'da ikinci gün! İklim diplomasisinin kalbi Türkiye'de atıyor

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi, Antalya'da ikinci gününde yoğun katılımla devam ediyor. Binlerce ziyaretçinin beklendiği zirvede iklim kriziyle mücadele, uluslararası iş birliği ve sıfır atık projeleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılıç, zirvedeki gelişmeleri aktarırken Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz de canlı yayında yürüttükleri çalışmaları anlattı.