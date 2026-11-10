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Fransa'dan İran'a siber saldırı suçlaması! Avrupa'daki 1500 süpermarket hedef alındı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'dan İran'a siber saldırı suçlaması! Avrupa'daki 1500 süpermarket hedef alındı

Avrupa'da yaklaşık bin 500 süpermarketin hedef alındığı siber saldırılarla ilgili Fransa'dan dikkat çeken bir suçlama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, marketlerdeki dondurucu ünitelerinin sıcaklıklarının uzaktan artırılması sonucu tonlarca gıdanın bozulmasına neden olan saldırıların arkasında İran'ın bulunduğunu öne sürdü. Tahran'ı Avrupa genelinde yaptırımlarla tehdit eden Barrot, saldırının yanıtsız kalmayacağını belirterek İran'a karşı sert yaptırımlar uygulanabileceği mesajını verdi.

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