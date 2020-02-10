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10.02.2020

İBB'nin ulaşım zammına türkü ile tepki gösterdi! “İstanbul’a kar geldi, ulaşıma zam geldi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı aldı. Bugünden itibaren uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. İBB'nin zam kararına bir vatandaş doğaçlama söylediği türkü ile tepki gösterdi. “İstanbul’a kar geldi, ulaşıma zam geldi” türküsü, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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