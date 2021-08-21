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İBB'nin sorumluluğundaki Sadabat Deresi neden kirli akıyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.08.2021 12:37
İstanbul Kağıthane'de, ıslahı Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve koku vatandaşın tepkisini çekiyor. Kirliliğin nedeni ne? Neden temizleme çalışması yapılmıyor? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan, İBB'nin sorumluluğu altındaki Sadabat deresindeki kirlilik ve kötü koku bölge sakinlerini oldukça rahatsız ediyor.Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'ndeki kirlilik kötü kokuya neden oluyor. İBB sorumluluk alanındaki derenin hali vatandaşı endişelendiriyor. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır deredeki son surumu şu ifadelerle açıkladı:

VATANDAŞLAR KOKUDAN VE KİRLİLİKTEN ŞİKAYETÇİ

''Derenin hemen etrafında vatandaşların dinlemesi ve piknik yapması açısından bazı yeşil alanlar var. Ancak vatandaşların kokudan ve kirlilikten ve kokudan şikayeti üzerine bu alanları kullanma imkanı olmuyor. Sadabat Deresi'nin belli alanlarında irili ufaklı çöplerin aktığı görülüyor. Çöplerle birlikte rahatsız edici bir koku var.''

DERE İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

''İBB'nin sorumluluk alanındaki deredeki kirlilik bölgedeki vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşların en büyük sıkıntısı ise kötü koku. Özellikle durağanlaştığı noktada suyun yüzeyindeki çöpler dikkat çekiyor. Derenin belli noktalarında çöp birikintileri görünüyor.''

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