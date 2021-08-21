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İBB'nin park yıkımına karşı bir mahalle ayakta

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Giriş: 21.08.2021 10:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı mahkeme kararını beklemeden yıktı. Bir mahallenin ayağa kalkmasına, hatta kesilen ağaçlara karşı çadır kurup nöbet tutan insanlara kulak tıkayan İBB'ye karşı vatandaş suç duyurusunda bulundu. Yıkım kararının yürütmesi bir ay süreyle durduruldu.
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