- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB'nin 'Haydarpaşa' yalanını Bakanlık çökertti!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesine de çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesinin yapımının bakanlık tarafından yapıldığını açıkladı ve “Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.