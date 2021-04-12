İBB'nin 'Haydarpaşa' yalanını Bakanlık çökertti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesine de çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesinin yapımının bakanlık tarafından yapıldığını açıkladı ve “Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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