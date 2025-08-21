21 Ağustos 2025, Perşembe

İBB’nin bisiklet mezarlığı! Milyonluk proje çöpe mi gitti?

İBB'nin bisiklet mezarlığı! Milyonluk proje çöpe mi gitti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 11:53
İBB'nin bisiklet mezarlığını A Haber görüntüledi. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen İBB'nin bisiklet paylaşım projesi artık adeta bir bisiklet mezarlığını andırıyor. Yüzlerce bisiklet atıl durumda bekliyor. Peki, milyon dolarlık proje neden çöp oldu? Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
