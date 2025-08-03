İBB zabıtalarından Karavan Parkı sakinlerine zorbalık!

İstanbul Maltepe’de İBB’ye bağlı zabıta ekipleri, kiralarını ödemelerine rağmen karavan parkı sakinlerine adeta baskın yaptı. Zabıtaların vatandaşların eşyalarını parçaladığı ve sözlü tartışma yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Park sakinleri, “Resmen zorbalık yapılıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.