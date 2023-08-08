İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı 15 Temmuz şehit yakınları ile gazilerin kullandığı "Sosyal yardım İstanbul kartları" kullanıma kapatıldı. Olayın nedenini öğrenmek için arayan gazilere ise iddiaya göre "durumunuzu düzelttiniz" cevabı verildi.

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