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İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

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Giriş: 08.08.2023 07:33
Güncelleme:08.08.2023 07:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı 15 Temmuz şehit yakınları ile gazilerin kullandığı "Sosyal yardım İstanbul kartları" kullanıma kapatıldı. Olayın nedenini öğrenmek için arayan gazilere ise iddiaya göre "durumunuzu düzelttiniz" cevabı verildi.
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