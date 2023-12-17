Hz. Mevlana’nın hayatı | PORTRE

Anadolu büyük hazineleri taşıyor içinde. İşte o Anadolu hazinelerinden biri o... Aslında hepimiz tanıyoruz onu. Ya bir dizesini duyduk ya "aşk" diye tarif ettiği duyguyu yaşadık. Mevlana Celaleddin-i Rumi... Hz. Mevlana bu toprakların en değerli hazinelerinden biriydi. 750. vuslat yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz.

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