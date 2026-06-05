Tatilcilere "sahte rezervasyon" uyarısı! İnternet üzerindeki alışverişlerde sanal kart kullanın

Havaların ısınmasıyla yaz tatili planı yaparken uygun fiyat arayışına girerken siber dolandırıcıların yeni hedefi haline geliyor. Gerçek seyahat sitelerini taklit eden sahtekarlar, cazip kampanyalar ve düşük fiyatlarla kullanıcıları tuzağa çekiyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık A Haber'e yaptığı açıklamada vatandaşların internetten rezervasyonları öncesinde mutlaka ETBİS ve TÜRSAB üzerinden seyahat sitelerinin güvenilirliğini sorgulaması konusunda uyarılarda bulundu. Kırık ayrıca internet üzerinden yapılan ödemelerde mutlaka kredi kartı yerine limitli sanal kullanılması gerektiğini belirtti.