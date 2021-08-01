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Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü! Uşak'ta katliam |Video

İHA
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Giriş: 01.08.2021 21:43
Güncelleme:01.08.2021 21:49
Uşak’ta bir şahıs, önceden husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, şüpheli şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Nazmi Tunca, henüz bilinmeyen bir sebepten H.K. ile bir kahvehanede kavga etti.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırarak ikiliyi uzaklaştırdı. Bunun üzerine H.K., akşam saatlerinde Nazmi Tunca'nın bulunduğu Mehmet Akif Mahallesi 2. Avcı Sokak'a geldi. Sokak üzerinde yanında getirdiği pompalı tüfek ile Tunca'ya ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 3 farklı yerinden ağır yaralanan Tunca, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Tunca hayatını kaybetti.

Olay yerinden uzaklaşan H.K. ise ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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