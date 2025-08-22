Hurdaya dönen otomobilden küçük sıyrıklarla kurtuldu

22 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 22.08.2025 20:39
Kaza, Aksaray - Konya karayolu 12. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Asude K. (29) idaresindeki 15 SF 892 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Şarampolde bulunan telefon direğine çarparak durabilen otomobil adeta hurdaya dönerken kadın sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
