Hülya Koçyiğit: Emine Hanım’ın projelerini dünya takdir ediyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına katıldı. Kadının toplumdaki yerini ve önemini anlatan Koçyiğit, "Emine Erdoğan'a büyük saygı ve hayranlık duyuyorum" dedi.

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