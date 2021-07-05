05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Hortum her şeyi birbirine kattı! Hatay'da korkutan anlar
Hatay İskenderun'da meydana gelen hortum beraberinden büyük dehşeti getirdi. Sahil kenarında bulunan belediyeye ait sosyal tesisler, hortumun etkisiyle büyük zarar gördü. İşte o anlar...
Hatay'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluşurken, kıyıdaki belediyeye ait sosyal tesiste hasar meydana geldi.
Hatay'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluşurken, kıyıdaki belediyeye ait sosyal tesiste hasar meydana geldi.
İskenderun Körfezi açıklarında, sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortumun kıyıya yaklaşmasıyla belediyeye ait sosyal tesis hasar gördü. Hortum, yürüyüş yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.