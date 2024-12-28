28 Aralık 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Horozlarını komşuya verdiği için tüfekle dehşet saçtı: 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti
Horozlarını komşuya verdiği için tüfekle dehşet saçtı: 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti

Horozlarını komşuya verdiği için tüfekle dehşet saçtı: 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2024 19:21
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan ilginç olayda, annesinin iki horozunu komşuya vermesine öfkelenen İ.Y., tüfekle hem hayvanlara hem de çevresine zarar verdi. Osmanağa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, İ.Y. eline aldığı tüfekle bahçedeki 7 tavuğu vurarak telef etti, ardından dayısının evine ateş açtı. İddiaya göre, H.Y. isimli kadın iki horozunu komşusuna verdi. Bunu öğrenen oğlu İ.Y., öfkesine hakim olamayarak tüfeğini alıp bahçeye çıktı. İlk olarak 7 tavuğu hedef alan İ.Y., ardından dayısının ikinci kattaki evinin balkonuna tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, evin camlarında hasara yol açtı. Olayın ardından motosikletle kaçan İ.Y.'nin peşine jandarma ekipleri düştü. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede 10 adet boş tüfek kartuşu buldu. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Mahalle sakinleri yaşananlardan dolayı büyük şaşkınlık yaşarken, İ.Y.'nin bulunup adalet önüne çıkarılması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Horozlarını komşuya verdiği için tüfekle dehşet saçtı: 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti
Horozlarını komşuya verdiği için tüfekle dehşet saçtı: 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti
Horozlarını komşuya verdiği için tüfekle dehşet saçtı: 7 tavuğu tüfekle vurup telef etti
Şehitler çeşmesi dualarla hizmete açıldı
Şehitler çeşmesi dualarla hizmete açıldı
Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yan yattı
Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yan yattı
Bolu Dağı Tüneli’nde araç alev aldı
Bolu Dağı Tüneli'nde araç alev aldı
‘Teksas Poker’ oynanan derneğe baskın
‘Teksas Poker’ oynanan derneğe baskın
Kars’ta yolcu otobüsü devrildi!
Kars’ta yolcu otobüsü devrildi!
Kızlar arasında çıkan kavga kamerada
Kızlar arasında çıkan kavga kamerada
Kızıl geyik karla kaplı yolda görüntülendi
Kızıl geyik karla kaplı yolda görüntülendi
Sisin nehir misali ovaya aktı!
Sisin nehir misali ovaya aktı!
Denizli’de kar yağışı etkili oldu
Denizli'de kar yağışı etkili oldu
11 kurt köyü mesken tuttu
11 kurt köyü mesken tuttu
Mersin’de sahte içki operasyonu!
Mersin'de sahte içki operasyonu!
Daha Fazla Video Göster