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Hopa'da yüreklerin ağza geldiği anlar! Heyelan tehlikesi kamerada

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Giriş: 25.06.2023 19:45
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda sahil yolunda 1 tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.
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