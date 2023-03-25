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Hollanda’da çocukların kavgası dehşete dönüştü: Türk aileye bombalı saldırı

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 09:59
Hollanda’da yaşayan üç çocuklu Mercan ailesinin evine bombalı saldırı düzenlendi. Bir yıldır tehdit aldıklarını söyleyen aile, polisin duyarsızlığından yakındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
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