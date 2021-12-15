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Hollanda ölüme terk etti! Fişini çekmek için ailesine müddet verdi... Türkiye'de hayata tutundu

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 10:46
Hollanda'da koronavirüse yakalanan yarı felçli İlhan Duman için doktorlar yaşamaz dedi. Ölüme terk etti. Ancak umudu kesmeyen Duman ailesi Türkiye'ye başvurdu ve İlhan Duman için ambulans uçak Hollanda'ya gitti. Yaşamaz denen İlhan duman Türkiye'de tekrar sağlığına kavuştu. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.
Hollanda ölüme terk etti! Türkiye kurtardı HOLLANDA ÖLÜME TERK ETTİ! TÜRKİYE KURTARDI
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