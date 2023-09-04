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HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut kavgada bir kişiyi yaraladı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 04.09.2023 16:46
Üsküdar’da budanmış ağaçları toplayan komşularıyla tartışan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah ANKUT, komşusunu bıçaklayarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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