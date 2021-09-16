Hırsıza dayak anı kamerada

Bağcılar’da iddiaya göre iş yerine giren şüpheli, kasadan 450 lira çalarak hızla uzaklaştı. Kasadan paraların alındığını fark eden iş yeri sahibi Fatih Battal, peşinden koşarak yakaladığı şüpheliden önce parasını aldı, sonra da dövdü. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 8 Eylül Çarşamba günü Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, esnaf Fatih Battal, dükkanının yan tarafındaki dondurma tezgahını temizlediği sırada içeri bir kişi girdi. Dükkan sahibinin kendisini fark etmediğini anlayan şüpheli, hemen kasaya yöneldi. Kasadaki 450 lirayı aldıktan sonra kasayı kapatırken çıkan sesi Fatih Battal duyup içeri baktı. Şüpheli de fark edildiğini anlayınca 'Kaçkar Balı' almak istediğini söyledi. Şüpheli, istediği balın dükkanda olmadığını öğrenince dükkandan çıkıp hızla uzaklaştı. Kasa sesinden şüphelenen Fatih Battal, kasayı kontrol edince paranın çalındığını gördü. Battal, bir süre peşinden koştuğu hırsızı sokak arasında yakaladı. Parasını geri alan Fatih Battal, hırsızı da sokakta dövdü. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN