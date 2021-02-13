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Hırço köye inip koyunlara saldırmak isteyen kurdu affetmedi

İHA
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Giriş: 13.02.2021 22:20
Güncelleme:13.02.2021 23:00
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Ünlüce köyüne inen aç kurt, sürüye saldırmak üzereyken 'Hırço' isimli köpek tarafından öldürüldü.

Kar yağışı sonrası Yüksekova ilçesinde başlayan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, dağların karla kaplanması, yaban hayvanlarını zor durumda bıraktı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyünde, sabah saatlerinde dağda aç kalan kurt köye indi.

Köye inen kurt, hayvanlara saldırmak üzereyken, köyün bir köpeği 'Hırço' tarafından fark edilerek öldürüldü.

Köpeği olmasaydı tüm koyunlarının kurt tarafından öldürülmüş olacağını ifade eden Yusuf Kaya, ''Sabah saatlerinde büyük ihtimal aç kalmış köye gelmiş. Koyunların bulunduğu ahıra giderken, bizim köpek tarafında yolu kesilerek öldürüldü. Eğer bu köpek olmasaydı şimdi tüm koyunlarımız ölmüş olacaktı. Köpeğimizin sayesinde tehlikeyi atlattık'' dedi.

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