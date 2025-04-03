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Hindistan’a giden İngiliz uçağı rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı

Hindistan’a giden İngiliz uçağı rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.04.2025 12:59
İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow - Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçak, sert iniş sonrası arızalanarak Diyarbakır Havalimanı’nda kaldı. Yolcular ise geceyi burada geçirdi. Uçak, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.
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Hindistan’a giden İngiliz uçağı rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı
İngiliz uçağı Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı
İngiliz uçağı Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı
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