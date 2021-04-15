15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Her şeyi göze alıyorum dedi kadını öldüresiye darbetti! Sosyal medyada infial yaratan video

Her şeyi göze alıyorum dedi kadını öldüresiye darbetti! Sosyal medyada infial yaratan video

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2021 22:12
Güncelleme:15.04.2021 22:12
Sosyal medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum sözleri dikkat çekti.

Adana'da yaşandığı belirtilen darp olayını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Hayatlarından endişe ettiklerini belirtip, 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşılan görüntülerde saldırganın bir kadını dakikalarca darbettiği görüldü. Saldırgan, kendisini görüntüleyen kişiye, Çek, çek diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ediyor. Görüntüyü çeken kişi, yanındaki bir başka kişiye, Aradın mı polisi diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, Korkma, korkma dediği duyuluyor.

'10 SENE DE YATSAM GÖZE ALIYORUM'
Görüntülerde saldırganın, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüdüğü kadına, Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum ifadeleri yer aldı.

'SENİ YOK EDECEĞİM'
Saldırgan, yere düşürdüğü kadını bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken kişiye, Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler diyerek tükürdüğü de kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı
Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler
İstanbul'da zabıta terörü!
İstanbul'da zabıta terörü!
Koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayısında korkutan artış
Koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayısında korkutan artış
Metrobüslerdeki manzara değişmedi!
Metrobüslerdeki manzara değişmedi!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Çocuk parkında silahlar çekildi
Çocuk parkında silahlar çekildi
İletişim Başkanı Altun'dan yürekleri ısıtan paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan yürekleri ısıtan paylaşım
Kadir Şeker'in cezasında flaş gelişme!
Kadir Şeker'in cezasında flaş gelişme!
Kuzey Irak şehidine veda...
Kuzey Irak şehidine veda...
'Yetkili' servis tuzağına dikkat!
'Yetkili' servis tuzağına dikkat!
Hanım 'Temizlik yapıyorum' diye evden kovdu
"Hanım 'Temizlik yapıyorum' diye evden kovdu"
Daha Fazla Video Göster